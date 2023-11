Kinder wollen im Swimmingpool tauchen, wenig später sind sie tot

West Palm Beach (Florida, USA) - Suzie Dudas (47) will Gerechtigkeit im Fall ihrer toten Kinder Zale (†9) und Saxon (†7). Die beiden starben bei einem tragischen Unfall im Swimmingpool eines Bekannten der Familie.

Bis heute hat Suzie den Tod ihrer beiden Lieblinge nicht verarbeitet. Gegenüber der Daily Mail sagte sie: "Man kann die Erschütterung, die Wut und den Unglauben nicht in Worte fassen. Man hat Schuldgefühle, dass man nicht für seine Kinder da war, dass man es zugelassen hat, dass sie das Tauchen lernen."

Auf GoFundMe sammelt Suzie Dudas (47) Spenden für den Erhalt ihrer Farm. © Screenshot/GoFundMe

Seit der Tragödie kämpft die Mutter um Gerechtigkeit, wollte den Fall vor Gericht bringen. Doch die Behörden in Florida gaben im Mai 2022 bekannt, dass keine strafrechtliche Anklage erhoben wird. Die Staatsanwaltschaft sah den Tod der Kinder als "tragischen Unfall" an. Es wurde lediglich festgestellt, dass Zale und Saxon unbeaufsichtigt in den Pool stiegen.

Suzies Bruder, Chuck Dudas, machte seinem Ärger in einem damaligen Interview mit WPTV Luft: "Wie konnten die Kinder unbeaufsichtigt in einen Swimmingpool mit Tauchflaschen gehen, die nicht mit Sauerstoff gefüllt waren? Das ist für mich kein Zufall."

Um mehr Aufmerksamkeit für den Fall zu generieren, berichtet Suzie auf TikTok darüber und ruft im Internet zu Spenden auf, damit sie die von ihr betriebene Farm finanziell über Wasser halten kann. Die 47-Jährige will weiterkämpfen und ihren Ex-Mann sowie dessen Freund vor Gericht zerren.

"Meine Kinder waren Wasserratten. Sie waren sehr gute Schwimmer und haben sich nicht in den Pool geschlichen und sind unachtsam mit Tauchflaschen umgegangen. Es war nicht ihre Schuld", ist die Farmerin überzeugt.