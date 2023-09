Kleinflugzeug stürzt in Sachsen auf Lagerhalle: Einsatzkräfte finden Leiche

Großenhain (Landkreis Meißen) - Unglück im Landkreis Meißen: In Großenhain stürzte am Mittwochmittag ein Flugzeug ab. Vor Ort entdeckte man eine Leiche.

In Großenhain stürzte ein Flugzeug in eine Lagerhalle. Vor Ort wurde eine tote Person entdeckt.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, stürzte das Kleinflugzeug gegen 12.15 Uhr auf eine leer stehende Lagerhalle an der Straße An der Textimabrücke in Großenhain.

Anschließend war es dort dann zu einem Brand gekommen, den die Feuerwehr löschte.

Die Einsatzkräfte fanden vor Ort schließlich eine verstorbene Person. Um wen es sich dabei handelt, ist noch nicht bekannt.

Die Polizei des Reviers Großenhain sichern den Bereich derzeit ab und werden dabei von der Bereitschaftspolizei Sachsen unterstützt. Ebenfalls im Einsatz sind ein Hubschrauber, die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes und die Dresdner Kriminalpolizei. Insgesamt 30 Personen sind vor Ort.