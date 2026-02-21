Kopfüber in Spalt gestürzt: Mann erstickt qualvoll im Krankenhaus

Benidorm (Spanien) - Ein in Spanien lebender Brite , der als vermisst gemeldet war, wurde tot in einem schmalen Zwischenraum entdeckt.

Pete Jackson (†54) wurde im sechsten Stock des Krankenhauses in einem schmalen Spalt gefunden. © Facebook/Screenshot/Shirley Ebbs

Wie Daily Mail berichtet, wurde Pete Jackson (†54) zuletzt am 7. Februar gesehen, als er sich trotz Einnahme von Medikamenten, die ihn offenbar leicht desorientierten, selbst aus dem Krankenhaus entließ.

Seitdem fehlte von ihm jede Spur, was eine großangelegte Suchaktion auslöste.

Tage später, am 11. Februar, wurde Peter im sechsten Stock des Krankenhauses leblos in einem schmalen Spalt gefunden.

Er war zwischen einer Terrassenmauer und einer Metallplattform eingeklemmt, durch die mehrere Elektrokabel verliefen.