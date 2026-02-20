 939

Deutscher kollidiert mit Räumfahrzeug: Vater und Tochter stürzen 30 Meter in Schlucht

Am Donnerstag kam es in Sölden zu einem Unfall: Ein deutscher Fahrer kollidierte mit einem Räumfahrzeug und stürzte den Hang hinab.

Von Isabel Klemt

Sölden (Österreich) - Am Donnerstagnachmittag ist in der österreichischen Gemeinde Sölden ein deutscher Autofahrer mit einem Räumfahrzeug kollidiert, woraufhin er den Hang hinabstürzte.

Das Fahrzeug der Deutschen stürzte rund 30 Meter in die Tiefe.
Das Fahrzeug der Deutschen stürzte rund 30 Meter in die Tiefe.  © Facebook/Screenshot/Bergrettung Sölden

Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtet, war der 52-jährige Deutsche am Donnerstag gegen 16.30 Uhr mit seiner 17-jährigen Tochter bergabwärts unterwegs, als ihm ein 43-jähriger Österreicher mit seinem Räumungsfahrzeug in einer Linkskurve entgegenkam.

Die Straße war zu diesem Zeitpunkt schneebedeckt und ein Verkehrszeichen wies auf Schneekettenpflicht sowie auf die Präsenz von Räumfahrzeugen hin.

Der Schneepflug versuchte noch auszuweichen, doch der Deutsche geriet mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, streifte mit der Beifahrerseite das Räumfahrzeug und stürzte anschließend etwa 30 Meter durch steiles Gelände ab. Er war ohne Schneeketten unterwegs.

Vater und Tochter mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden

Auch die Feuerwehr war an der Bergungsmaßnahme beteiligt.
Auch die Feuerwehr war an der Bergungsmaßnahme beteiligt.  © Facebook/Screenshot/Bergrettung Sölden

Ein nachfolgendes Taxi hielt sofort an. Der Fahrgast konnte die Tochter leicht verletzt aus dem Fahrzeug befreien und zurück auf die Straße begleiten.

Der Vater hingegen war in dem stark beschädigten Wagen eingeklemmt und konnte erst von zwei Pistenrettern der Bergbahnen Sölden befreit werden.

Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Auch seine Tochter wurde zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

Am Fahrzeug des Deutschen entstand Totalschaden.

Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/Bergrettung Sölden

