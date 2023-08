Kran fällt auf Brücke: 23 Bauarbeiter tot

Das Unglück forderte 23 Menschenleben. © AFP

Als das Unglück geschah, waren 40 Arbeiter auf der Baustelle. Die Behörden sprechen bereits von 23 Toten, doch viele werden noch vermisst.

Es ist eines der verheerendsten Unglücke in dem östlichen Bundesaat Mizoram seit Jahren. Am Mittwoch wollten Arbeiter an der im Bau befindlichen Eisenbahnbrücke einen Portalkran in Position bringen, berichtet die Zeitung "Times of India".

Plötzlich passierte es. Der Kran kollabierte, stürzte in sich zusammen und riss Teile der Brückenkonstruktion in die Tiefe. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Dutzende Arbeiter auf der Baustelle, viele stürzten in die rund 100 Meter tiefe Schlucht, andere konnten sich auf den Brückenpfeiler retten.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich als schwer - Die Unglücks-Baustelle liegt in einer hügeligen Gegend inmitten dichten Waldes. Viele Freiwillige haben sich an der Suche nach den noch immer vermissten Bauarbeitern beteiligt.

Videos und Bilder, die von der Regionalregierung veröffentlicht wurden, zeigen unter anderem wie Höhenretter einen Schwerverletzten in einer Trage vom rund 100 Meter hohen Brückenpfeiler hieven.