Vater (†42) will Sohn aus Strömung retten – und bezahlt heldenhaften Einsatz mit eigenem Leben
Cocoa Beach (USA) - An der Ostküste der USA hat sich in der vergangenen Woche eine schreckliche Familientragödie abgespielt! Ein Vater hatte versucht, seinen eigenen Sohn aus heftigen Meeresströmungen zu retten. Der Sohn überlebte, der heldenhafte Papa allerdings nicht. Auch eine weitere mutige Frau bezahlte ihren Einsatz mit ihrem Leben.
Das Cocoa Beach Police Department (CBPD) bestätigte in dieser Woche die Identitäten der beiden Ertrunkenen, die am 14. April ihr Leben verloren hatten.
Die Polizei der Küstenstadt in Florida erklärte, dass es sich bei den Toten um Jason DeGray (†42) aus Connecticut sowie um Ebony Mount (†34) aus Ohio handeln würde.
Jason Michael DeGray war gemeinsam mit seiner Frau Meagan und ihren gemeinsamen Kindern im Urlaub, als das tragische Unglück seinen Lauf nahm.
Um seinen Sohn Bryce (12) aus gefährlichen Strömungen zu retten, begab sich der 42-Jährige selbst in das Wasser, wie seine Frau dem Journal Inquirer erzählte. Als das Kind gerade gerettet war, wurde sein Vater von einer Ripströmung hinausgezogen. Er verlor den Kampf gegen die Wassermassen.
"Er war ein Held und ein großartiger Vater und Partner", sagte seine verwitwete Frau.
Mutige Augenzeugin ereilt grausames Schicksal
Ebony Mount hatte sich ebenfalls ins Wasser begeben, um DeGray bei der Rettung seines Sohnes zu unterstützen. Doch der heldenhaften Augenzeugin passierte dasselbe Unglück wie dem Vater des Kindes.
Meagan DeGray hatte sich zum Zeitpunkt des "super traumatischen" Zwischenfalls mit ihrem jüngsten Kind im Airbnb der Familie befunden. "Jason hasste den Strand", erinnerte sie sich. "Er ging [nur ins Wasser], weil sein Sohn Probleme hatte."
"Er wuchs mit einem starken Loyalitätsgefühl gegenüber Familie und Freunden auf, eine Eigenschaft, die sein Leben prägte", hieß es in seinem Nachruf. Seine drei Kinder seien "der Mittelpunkt seiner Welt" gewesen, und "er verband eine lebenslange Freundschaft mit seiner besten Freundin und Partnerin Meagan DeGray, mit der er ein von Liebe erfülltes Leben führte".
Das CBPD drückte den Familien und Angehörigen, "die von diesem tragischen Verlust betroffen sind", sein tiefstes Beileid aus.
Titelfoto: Montage: Facebook/Jason DeGray, dpa/dpaweb | Al_Crespo