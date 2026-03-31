Kurz nach Abschlussball: Schülerin (†18) stirbt bei heftigem Autounfall

Douglasville (Georgia/USA) - Es sollte der schönste Abend ihres Lebens werden und endete in einer Katastrophe: Kurz vor ihrem Highschool-Abschluss besuchte Patience Price (†18) gemeinsam mit ihren Mitschülern den Abschlussball. Doch die Freude hielt nur kurz - wenige Stunden nach der Party verlor sie ihr Leben bei einem Autounfall .

Die Teenagerin Patience Price (†18) war Schülerin der Chapel Hill High School in dem US-Bundesstaat Georgia. © Fotomontage/Screenshot/GoFundMe/Kimberly Jones

Im Mai dieses Jahres sollte für "PayPay", wie sie von ihren Freunden gern genannt wurde, ein neues Kapitel beginnen. Doch eine Spritztour nach ihrer "Prom" am 28. März in Douglasville (Georgia/USA) ließ ihre Träume binnen weniger Sekunden zerplatzen.

Wie 11 Alive berichtete, sei die Schülerin gegen 3.30 Uhr (Ortszeit) mit zwei Freunden auf der "Chapel Hill Road" unterwegs gewesen, als sich das Unglück ereignete. Demnach sei der Mercedes mit "überhöhter Geschwindigkeit auf eine Kurve zugerast" und gegen einen Damm gekracht.

Infolge des Zusammenstoßes soll sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen haben. Die bisherigen Polizeiermittlungen ergaben, dass Patience zum Zeitpunkt des Unfalls nicht angeschnallt war, erklärte WSB-TV.

Bei der nächtlichen Ausfahrt sollen sich in dem Mercedes drei Personen befunden haben. Während die Rettungskräfte den leicht verletzten Fahrer und einen weiteren schwer verletzten Insassen von der Rückbank zur Behandlung ins Krankenhaus brachten, kam für die 18-Jährige jede Hilfe zu spät.

Die Mediziner konnte vor Ort nur noch ihren Tod feststellen, berichtete 11 Alive. Freunde und Mitschüler zeigten sich fassungslos über das plötzliche Ableben der Teenagerin.

"Sie hatte ein riesengroßes Herz. Sie war einfach ein toller Mensch, so lebensfroh und voller Persönlichkeit", erklärte die Schülerin Cierra Jefferson gegenüber ANF.