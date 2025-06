Kurz nach dem Jawort wird seine Frau zur Witwe: Mann (†29) vom Blitz erschlagen

Für das junge Paar sollte es ein Traumurlaub werden. Dann kam alles ganz anders. (Symbolbild) © 123RF/fotoluminate

Das Paar reiste von Colorado im Herzen der USA in den Süden nach Florida. Am vergangenen Freitag ließen sich die beiden am Strand des Städtchens New Smyrna Beach die Sonne auf die Haut scheinen.

Wie FOX 35 Orlando berichtete, watete der junge Mann kurz nach dem Mittag ins knöcheltiefe Wasser. Dann rummste es.

Der 29-Jährige, bei dem es sich laut WLBT3 um Jake Rosencranz, einen Projektmanager aus Denver, handeln soll, wurde von einem Blitz getroffen, sackte dann zusammen. Eine Krankenschwester, die zufällig vor Ort war, habe laut WSVN sofort reagiert und versucht, den Mann wiederzubeleben.

Ein Rettungswagen brachte Rosencranz in ein Krankenhaus, ansprechbar sei er allerdings nicht mehr gewesen, sein Zustand war kritisch. Am nächsten Morgen starb der 29-Jährige, seine Ehefrau wurde zur Witwe.