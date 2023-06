Ladendiebin lässt ihre Kinder im geklauten Auto, das steht plötzlich in Flammen

Oviedo (USA) - In den USA ließ eine 24-Jährige ihre beiden Kinder in einem Auto zurück, das sie vor einem Einkaufszentrum in Oviedo im US-Bundesstaat Florida geparkt hatte und dann auf Diebestour ging. Währenddessen ging der Wagen in Flammen auf. Umstehende eilten herbei, um den Kindern zu helfen.