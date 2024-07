Schreckliches Unglück in den Alpen: Mann stürzt in den Tod

Die Retter konnte nichts mehr für den Mann (†70) tun. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Der Bergsteiger ist tödlich verunglückt. Auf einem Bergweg südlich des Gipfels der Klammspitze sei er am Dienstag am frühen Nachmittag in die Tiefe gestürzt, teilte die Grenzpolizeiinspektion Murnau am Staffelsee zu dem schrecklichen Unglück mit.

Beim Absturz über etwa 100 Meter durch ein von zahlreichen Felsen durchsetztes und steiles Grasgelände habe er sich so schwere Verletzungen zugezogen, dass die Retter vor Ort nichts mehr ausrichten konnten.

Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es den Beamten zufolge zum jetzigen Zeitpunkt nicht.



Der Mann befand sich mit zwei Bergsteigern, die ebenfalls aus Rheinland-Pfalz stammen, auf einer geplanten mehrtägigen Durchquerung der Ammergauer Alpen. Die Gruppe war gut ausgerüstet und galt als bergerfahren.