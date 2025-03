14.03.2025 19:38 727 Leiche von Frau wird erst nach Wochen entdeckt - teilweise von ihren Dackeln zerfressen

In England wurde eine 45-Jährige tot in ihrem Haus gefunden. Ihre Hunde hatten sich bereits an ihrer Leiche zu schaffen gemacht.

Von Anne-Sophie Mielke

Swindon (Großbritannien) - Grausamer Fund in einer Großstadt in England! Nachdem eine zweifache Mutter (✝45) als vermisst gemeldet wurde, fand man Wochen später ihre Leiche. Ihre beiden Hunde hätte sich bereits an den sterblichen Überresten zu schaffen gemacht. In England wurde die Leiche einer Frau gefunden, die teilweise von ihren beiden Dackeln angefressen wurde. (Symbolbild) © 123rf/garosha Nachbarn der Frauen waren misstrauisch geworden, nachdem sie etwa einen Monat nichts mehr von Jemma H., die in dem Haus in Swindon nur mit ihren beiden Dackeln zusammenwohnte, gehört hatten. Als Nachrichten an sie unbeantwortet blieben und einer ihrer Hunde nicht aufhören wollte zu winseln, alarmierten die Anwohner laut News18 schließlich die Polizei. Die Beamten entdeckten dann den leblosen Körper der zweifachen Mutter. Die Leiche, die im Wohnzimmer lag, war teilweise von ihren Hunden zerfleischt worden. Unglück Springreiterin (†19) stirbt bei Trainingsunfall Im Haus trafen die Einsatzkräfte allerdings nur noch einen der beiden Dackel lebend an. Er soll sich in einem "verstörten" Zustand befunden haben. Zweifache Mutter beging Suizid Ein Obduktionsbericht brachte schließlich ans Licht, dass Jemma H. durch Selbstmord gestorben war. "Jemma lebte allein mit ihren beiden Hunden in Swindon und war von ihrer Familie entfremdet", so ein Gerichtsmediziner. Die Britin, die seit etwa zehn Jahren getrennt von ihren Kindern wohnte, hätte mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Die körperlichen Beschwerden zwangen sie irgendwann, ihren Job aufzugeben. Normalerweise zieht die Redaktion von TAG24 es vor, nicht über Suizide zu berichten. Aufgrund des großen öffentlichen Interesses, in England wurde entschieden darüber zu berichten. Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

