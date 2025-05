Sturz aus über 100 Metern Höhe: Katze überlebt wie durch ein Wunder, ihre Besitzer sterben

Utah (USA) - Katzen haben sieben Leben, heißt es. Ein Vierbeiner aus dem US -amerikanischen Utah hat diesem Sprichwort nun alle Ehre gemacht und zumindest eines seiner vielen Leben eingefordert.

Wie durch ein Wunder überlebte Mirage den Sturz aus gut 115 Metern Höhe. © Screenshot/ Best Friends Animal Sanctuary / Molly Wald

Katzen-Dame Mirage und ihre Besitzer Matthew Nannen und Bailee Crane besuchten in der vergangenen Woche den Bryce-Canyon-Nationalpark. Um einen atemberaubenden Blick auf die Landschaft zu erhaschen, stiegen sie zu einem Aussichtspunkt hinauf - doch mit einem verhängnisvollen Ende.

Wie "New York Post" berichtet, stürzte das Trio aus noch ungeklärter Ursache gut 115 Meter in die Tiefe. Das Paar kam dabei ums Leben. Die Katze jedoch überlebte wie durch ein Wunder.

Hilfreich war dabei sicher aber auch die schwarze Transporttasche, in der Mirage steckte, vermutlich federte sie den Aufschlag ab. Wanderer fanden die Fellnase einsam in der Tasche, die in der Nähe der beiden Leichen lag.

Eine Tierschutzorganisation, die den Vierbeiner später in ihre Obhut nahm, stellte überraschenderweise fest, dass sie sich in ziemlich guter Verfassung befand.

Gerade mal zwei abgebrochene Eckzähne und ein paar gebrochene Rippen zeugten von dem Unglück.