14.08.2023 08:05 Mann (†60) bei tragischem Unfall von Mähdrescher zerquetscht

Auf einem Acker der Stadt Kosin in Polen passierte am Samstag ein tragischer Unfall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Der 60-Jährige starb an der Unglücksstelle.

Von Simone Bischof

Kosin (Polen) - Auf einem Acker der Stadt Kosin, Woiwodschaft Lublin in Polen, passierte am Samstag ein tragischer Unfall, bei dem ein Mann ums Leben kam. Der Fahrer (†60) des Mähdreschers kippte mit der Erntemaschine um, die auf dem Dach liegen blieb. © Screenshot Facebook/Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku (Feuerwehr Kraśnik) Zu dem Unglück kam es gegen 19 Uhr. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Mähdreschers kam aus bislang ungeklärter Ursache vom Feld ab und fuhr in einen Entwässerungsgraben, teilte die Feuerwehr Kraśnik mit. Dadurch kippte die Erntemaschine um und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer blieb unter Wasser liegen und konnte die Maschine nicht alleine verlassen, deren schweres Gewicht ihn zerdrückte. Unglück Schock in Hafenstadt: Mann kommt bei Bootsreperatur ums Leben! Gemeinsam mit Zeugen des Vorfalls befreiten Polizisten das Unfallopfer aus der Fahrerkabine und begannen sofort mit der Wiederbelebung. Trotz der schnellen Hilfe der Rettungsdienste - im Einsatz waren mehrere Feuerwehren der Region, die Polizei sowie ein Rettungshubschrauber - konnte der Verunglückte nicht gerettet werden. Die Polizei ermittelt.

