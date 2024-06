07.06.2024 12:53 1.988 Mann stürzt von "Mission-Impossible"-Klippe 600 Meter in die Tiefe und stirbt!

Ein Mann ist in Norwegen am Preikestolen etwa 600 Meter in die Tiefe gestürzt und verstorben.

Von Karolin Wiltgrupp

Norwegen - Schreckliches Unglück in Norwegen! Ein Mann ist am Preikestolen etwa 600 Meter in die Tiefe gestürzt und verstorben. Am berühmten Preikestolen stürzte der Mann in die Tiefe. (Symbolbild) © 123rf/dtatiana Die gefährlich hohe Klippe im Südwesten Norwegens erlangte durch den Action-Thriller "Mission Impossible - Fallout" (2018) mit Tom Cruise (61) große Berühmtheit. Jedes Jahr wird sie von mehr als 300.000 Wanderlustigen besucht. Das flache Granitplateau entstand während der Eiszeit und erhebt sich 604 Meter über dem Lysefjord. Wie die Sprecherin des Polizeibezirks Sør-Vest, Nina Thommesen, gegenüber The Independent bestätigte, sei der Mann bereits am Montag abgestürzt. Er war um die 40 gewesen und sei allem Anschein nach allein gereist. Die Polizei habe die Identität des Toten noch nicht abschließend festgestellt. Unglück Deutscher auf Karibik-Insel ermordet: "Atme! Lass mich nicht allein!" Die Beamten würden den Fall als "Sturzunfall" untersuchen, hieß es. "Wir gehen nicht davon aus, dass etwas Kriminelles passiert ist", so Thommesen weiter. Laut Zeugenaussagen sei der Mann ausgerutscht und anschließend von der Klippe gefallen. Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein solch tragischer Unfall am Preikestolen zugetragen hat. Filmausschnitt zeigt berühmte Klippe 2013 verunglückte ein spanischer Tourist tödlich, als er Fotos machen wollte. Zwei Jahre später erlitt eine Australierin dasselbe Schicksal.

