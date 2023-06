Mann überfährt Kind (8): Was er danach tut, ist ungeheuerlich!

Zabrze (Polen) - In Polen hat ein Mann einen Achtjährigen mit seinem Auto überfahren und verletzt auf einer Straße liegen lassen. Der Vater des Jungen schrieb über den Vorfall im Internet und machte schockierende Details bekannt.

In Polen sucht die Polizei nach einem bislang unbekannten Mann, der nach einem Unfall Fahrerflucht begangen hat. (Symbolbild) © 123rf.com/jane1e

Der Unfall passierte am Montagabend in Zabrze, einer Großstadt in der Woiwodschaft Schlesien, rund 90 Kilometer nordwestlich von Kraków (Deutsch: Krakau).

Gegen 18.20 Uhr wurde der kleine Natan von einem Ford-Fahrer angefahren, der anschließend vom Tatort flüchtete, ohne dem Kind zu helfen, berichtete das polnische Nachrichtenportal Polsat News. Dabei hatte der Minderjährige schwere Verletzungen erlitten.

Nach Angaben der Polizei war ein Bein gebrochen. "Die Verletzungen, die er erlitten hat, sind ziemlich schwerwiegend", sagte ein Sprecher der Behörde. Der Junge wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Doch der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen von dem Unglück.

"Wir konnten kein Video sichern, das den Unfallhergang zeigt. Wir wissen, dass es ein Ford war, wahrscheinlich in der Farbe Silber. Und wir kennen die ersten Buchstaben auf dem Nummernschild", sagte der Polizeisprecher weiter.