Mega-Feuer in Autoteilefabrik: Mindestens elf Arbeiter sterben

Daejeon (Südkorea) - Bei einem verheerenden Brand in einer Autoteilefabrik in Südkorea sind den Behörden zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

Die Feuerwehr versuchte, das Feuer aus luftiger Höhe zu bekämpfen. Hochexplosives Natrium auf dem Gelände habe die Löscharbeiten zudem erschwert. © Kim June-beom/Yonhap via AP/dpa

Bei dem Feuer in der Fabrik in der Stadt Daejeon im Zentrum des Landes seien nach aktuellem Kenntnisstand zudem 25 Menschen schwer verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.

Am Samstagnachmittag (Ortszeit) war der Brand den Angaben zufolge gelöscht, es wurden aber noch drei Menschen vermisst.

Laut den vorliegenden Informationen hätten 34 weitere Menschen leichtere Verletzungen davon getragen, fügte der Vertreter der zuständigen Abteilung des Innenministeriums hinzu.

Zur Brandursache äußerten sich die Behörden zunächst nicht.