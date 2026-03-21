Mega-Feuer in Autoteilefabrik: Mindestens elf Arbeiter sterben
Daejeon (Südkorea) - Bei einem verheerenden Brand in einer Autoteilefabrik in Südkorea sind den Behörden zufolge mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.
Bei dem Feuer in der Fabrik in der Stadt Daejeon im Zentrum des Landes seien nach aktuellem Kenntnisstand zudem 25 Menschen schwer verletzt worden, sagte ein Behördenvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP.
Am Samstagnachmittag (Ortszeit) war der Brand den Angaben zufolge gelöscht, es wurden aber noch drei Menschen vermisst.
Laut den vorliegenden Informationen hätten 34 weitere Menschen leichtere Verletzungen davon getragen, fügte der Vertreter der zuständigen Abteilung des Innenministeriums hinzu.
Zur Brandursache äußerten sich die Behörden zunächst nicht.
Rund 170 Arbeiter sollen sich in Fabrik befunden haben
Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap war das Feuer am Freitagmittag (Ortszeit) ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Zu dem Zeitpunkt befanden sich demnach rund 170 Arbeiter in der Fabrik. Ein Augenzeuge berichtete Yonhap von einer Explosion.
Die Feuerwehr konnte die Fabrik Yonhap zufolge wegen des drohenden Einsturzes des Gebäudes zunächst nicht betreten. Zudem seien die Rettungsarbeiten durch auf dem Gelände gelagertes hochexplosives Natrium erschwert worden.
Titelfoto: Kim June-beom/Yonhap via AP/dpa