Mitten über dem Meer: Mann und Hund stürzen mit Kleinflugzeug ab – und retten sich!

Los Angeles (USA) - Diese Rettung grenzt an ein Wunder! Ein Pilot und sein Hund flogen über den Pazifik von Kalifornien ( USA ), als ihr Kleinflugzeug einige Hundert Meter vor der Küste plötzlich abstürzte. Nur mit allerletzter Kraft schaffte es das Duo ans Ufer.

Spezialkräfte der US-Luftrettung eilten dem Piloten und seinem Hund zu Hilfe. © SEBLASD/Twitter

Der US-Amerikaner und sein Vierbeiner wollten am Sonntagnachmittag mit einem einmotorigen Flugzeug vom Typ Piper PA-32 Cherokee Six einen Ausflug über den Gewässern vor der Stadt Rancho Palos Verdes unternehmen, wie die Los Angeles Times berichtete. Dabei seien sie gegen 17 Uhr abgestürzt.

Wie durch ein Wunder überlebten Mensch und Tier den Absturz und schwammen nach Angaben des Los Angeles Sheriff's Department (LASD) etwa 150 bis 200 Meter in die Nähe des Trump National Golf Club Los Angeles.

Ein Passant beobachtete den Flugzeugcrash und wählte gegen 17.20 Uhr den Notruf. Ein Luftrettungsteam und weitere Rettungskräfte reagierten umgehend, wie das Special Enforcement Bureau des LASD auf der Plattform X mitteilte.

Die Hilfskräfte trafen den Mann und seinen Hund am Ufer an. "Beide waren in der Lage, sicher zu schwimmen", erklärte ein Sprecher der US-Küstenwache.

Wie das Los Angeles County Fire Department der Zeitung weiter sagte, sei der Pilot unverletzt geblieben. Ob dies bei seiner Fellnase genauso ist, ist (leider) nicht bekannt.