Model (24) wird bei Party von rückwärts fahrendem Auto erfasst und stirbt

Am Steuer des Unglücksautos soll ein 23-jähriger Mann aus Melbourne gesessen haben, der zum Unfallzeitpunkt neben Cannabis auch dreimal so viel Alkohol wie erlaubt im Blut gehabt haben soll.

Kurz vor ihrem Tod hatte die Australierin einen beruflichen Meilenstein erlangt: Sie war im New Yorker Vanguard Magazine abgedruckt worden. Auf ihrer Instagramseite hatte sie vor wenigen Tagen noch stolz ein Foto der Zeitung gepostet.

Für Hodder kam dagegen jede Hilfe zu spät. Das Model starb noch am Unglücksort .

Während ein 25-Jähriger unbeschadet davon kam, wurde eine junge Frau mit schweren Verletzungen am Unterkörper ins Krankenhaus gebracht, wo sie laut Yahoo! News notoperiert werden musste. Ohne den Eingriff hätte das 26-jährige Opfer wahrscheinlich ihre Fußknöchel verloren.

Elise Hodder war in der Nacht zum Sonntag auf einer Raver-Party im australischen Kooyong . Auf einem Parkplatz wurden sie und zwei weitere Personen gegen 1 Uhr plötzlich von einem Fahrzeug erfasst, was mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gefahren sein soll.

Er wurde nach dem Vorfall wegen mehrerer Vergehen angeklagt, darunter fahrlässiges Fahren mit Todesfolge und fahrlässige Verursachung schwerer Verletzungen. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der junge Mann auch ohne Führerschein unterwegs gewesen.

In den sozialen Medien meldete sich der Vater von Elise zu Wort: "Du warst die schönste, fürsorglichste und unterstützendste Frau", schreibt er traurig. Ihr Tod hätte ihn "zerrissen". "Wir werden jede Erinnerung in Ehren halten und all deine Freunde unterstützen, wie du es immer für andere getan hast." Eine Freundin schrieb: "Elise zu kennen, hieß, Elise zu lieben."

Wie es genau zu dem tragischen Unfall kommen konnte, muss die Polizei jetzt herausfinden.