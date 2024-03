21.03.2024 18:15 5.993 Vater rettet Kindergarten-Kinder vor tödlicher Gefahr: Kurz darauf wählt seine Frau den Notruf

Jerromy Brookes fing in einer Kita in Townsville eine giftige Schlange ein. Kurz darauf starb er an ihren Bissen.

Von Anne-Sophie Mielke

Townsville (Australien) - Er rettete mit seinem Mut wahrscheinlich Dutzenden Kindern das Leben und bezahlte es kurz darauf mit dem eigenen. In einem Kindergarten in Australien wurde eine gefährliche Schlange entdeckt. (Symbolbild) © 123RF/themorningglory Als in einer Kindertagesstätte im australischen Townsville eine der giftigsten Schlangen der Welt entdeckt wurde, wählte ein Mitarbeiter die Nummer eines Verwandten - Jerromy Brookes. Obwohl der Familienvater keineswegs ein ausgebildeter Schlangenfänger war, eilte der Australier sofort in die Einrichtung, um zu helfen. In der belebten Kita fing Jerromy dann eine Östliche Braunschlange ein. Das Reptil gilt als zweitgiftigste Landschlange der Welt. Laut "Yahoo News" wurde der Mann bei seiner mutigen Aktion mehrfach in Hand und Arme gebissen. Trotzdem schaffte er es noch mitsamt der Schlange, die sich in einem Beutel befand, nach Hause zu fahren. Unglück Vater verliert durch raffinierten E-Mail-Betrug seine gesamten Ersparnisse Seine Frau habe noch versucht, das Gift zu stoppen, indem sie den Arm ihres Mannes mit einem Tuch umwickelte, doch nur wenig später verschlechterte sich sein Zustand. Familienvater stirbt wenige Stunden, nachdem er Schlange eingefangen hat Die Östliche Braunschlange gilt als zweitgiftigste Schlange der Welt. (Archivbild) © 123RF/petervick167 Seine Frau wählte gegen 15.30 Uhr dann den Notruf. Als die Sanitäter bei der Familie eintraf, hatte Jerromy bereits einen Herzstillstand. Trotz der Bemühungen seiner Frau, die bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eine Herz-Lungen-Wiederbelebung bei dem Australier durchgeführt hatte, und der Behandlung in einem Krankenhaus wurde Jerromy kurze Zeit später für tot erklärt. "Unsere Besatzung hat Maßnahmen zur Wiederbelebung des Patienten eingeleitet und ihn transportiert, aber leider waren sie erfolglos", erklärt die amtierende Bezirksleiterin des Queensland Ambulance Service, Paula Marten. Zudem warnt sie davor, sich Schlangen ohne großes Hintergrundwissen zu nähern. "Lassen Sie sie in Ruhe", so Marten. Man solle die Tiere im Auge behalten, bis die Experten eintreffen und sich um die Gefahr kümmern. Unglück Tödlicher Arbeitsunfall auf Wacker-Werksgelände: Mann von Baggermeißel erschlagen Wer von einer Schlange gebissen wird und nicht weiß, ob es sich um ein giftiges Exemplar handelte, solle man sich so verhalten, als wäre das Tier giftig, und sofort Hilfe suchen.

