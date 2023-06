Mutter (†35) und Sohn (†6) stürzen von Ostsee-Fähre und sterben: Ermittlungen wegen Mord

Die "Stena Spirit" verkehrt zwischen Karlskrona und Gdynia © PR/Stenaline

Etwa eine Stunde nach dem Unglück fand ein Rettungsboot, das von der Fähre abgesetzt wurde, den Sechsjährigen. Die Mittdreißigerin wurde indes von einem Rettungshubschrauber aus dem Meer gezogen. Beide waren da schon nicht mehr bei Bewusstsein.

Am Freitagmorgen dann die traurige Gewissheit: "Leider haben wir am Morgen von schwedischer Seite die Information erhalten, dass wir diese schreckliche Nachricht an die Familie weitergeben müssen, da sowohl der Junge als auch die Frau tot sind", sagte Polizeisprecher Mariusz Ciarka am zum polnischen Fernsehsender TVN24.

Dann die Wende: Laut einem Bericht der schwedischen Zeitung Aftobladet vom Freitagnachmittag gehen die Ermittler inzwischen von einem Tötungsdelikt aus.

"Wir haben eine vorläufige Untersuchung eingeleitet, bei der das Verbrechen als Mord eingestuft wurde, in dem Fall gibt es jedoch keinen Verdächtigen", erklärte Staatsanwältin Stina Brindmark.

Videoaufnahmen, die dem polnischen Portal FAKT vorliegen, sollen gegen einen Unfall sprechen.

"Die Ermittlungen sollen klären, was passiert ist", hieß es von der Staatsanwaltschaft. Man suche jetzt nach weiteren Zeugen.