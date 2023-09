Nach Güterzug-Unglück: Eisenbahner nehmen Abschied von Lokführer Jonas (†30)

Geseke - Am Sonntag gegen 15.30 Uhr passierte das Unglück : Ein mit Zement beladener Güterzug entgleiste in einer Kurve kurz vor dem Bahnhof Geseke ( Nordrhein-Westfalen ). Lokführer Jonas G. (†30) aus Warstein kam dabei ums Leben. Die Trauer und Anteilnahme unter Eisenbahner-Kollegen ist groß.

Die Aufräum- und Instandsetzungs-Arbeiten nach dem Güterzug-Unglück von Geseke werden noch Wochen dauern. © Friso Gentsch/dpa

Zahlreiche Freunde und Bekannte nahmen in den sozialen Medien Abschied von Jonas: "Wir erinnern uns an die wundervollen Augenblicke, die wir gemeinsam erlebt haben, und du wirst immer in unseren Herzen bleiben - als ein aufrichtiger, humorvoller Kollege", heißt es aus seinem Umfeld.

Ein DB-Regio-Lokführer, der den Verstorbenen seit der Ausbildung kennt, schrieb auf Facebook: "Ich habe Jonas als sehr freundlichen Kollegen kennengelernt, mit dem man sich von der ersten Sekunde an gut verstanden hat. Möge er in Frieden Ruhen."

Unterdessen wurde ein Video öffentlich gemacht, das Jonas G. in den letzten Minuten vor seinem Tod zeigt. Es dokumentiert, wie der Zement-Zug mit hoher Geschwindigkeit über die eingleisige Strecke fährt. Aus dem Motor der Lok schlagen Flammen in die Höhe.

Der 30-jährige Warsteiner ist mit Funkfernbedienung auf dem zweiten Güterwagen geklettert. Nach Einschätzung von Experten habe er versucht, die Hauptluftleitung zu öffnen, um den Geisterzug doch noch zu stoppen.