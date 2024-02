Nach Massenpanik mit fast 160 Toten: Zwei Polizisten verurteilt!

Seoul - Mehr als ein Jahr nach einer verheerenden Massenpanik mit fast 160 Todesopfern bei Halloween-Feiern in Seoul hat ein südkoreanisches Gericht jetzt zwei ehemalige Polizisten verurteilt.

Eine Menge überwiegend junger Menschen wurde im Oktober 2022 in dieser Gasse eingeklemmt. Fast 160 Feiernde starben dabei. (Archivbild) © Lee Jin-Man/AP/dpa

Die beiden Ex-Beamten wurden am Mittwoch schuldig gesprochen und zu Haftstrafen verurteilt, weil sie nach der Katastrophe die Löschung von vier internen Polizeiberichten angeordnet hatten, in denen Kollegen schon vor der Massenpanik vor einem drohenden Gedränge gewarnt hatten.



In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2022 hatten sich zehntausende vorwiegend junge Menschen in den Straßen und Bars des Ausgehviertels Itaewon in Seoul gedrängt, ohne dass die Polizei eingeschritten war.

Bei der Massenpanik in einer engen Gasse starben fast 160 Menschen.

Das Gericht verurteilte nun einen ehemaligen leitenden Beamten der Polizei in Seoul zu anderthalb Jahren Haft. Ein Ex-Kollege von der Polizeiwache Yongsan wurde zu einer einjährigen Haft- und einer dreijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

"Die Angeklagten hätten durch die Aufbewahrung vorhandener Daten aktiv an den Ermittlungen mitwirken sollen, stattdessen haben sie vor dem Unglück verfasste interne Berichte gelöscht und Beweise vernichtet", erklärte das Gericht. "Harte Strafen" seien unvermeidlich.