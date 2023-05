Nach schwerem Bus-Unglück: Sechs Überlebende von Killer-Bienen zu Tode gestochen

Jinotega (Nicaragua) - Der absolute Horror: Ein voll besetzter Bus kam in Nicaragua von der Straße ab und raste genau in eine Kaffeeplantage, auf der sogenannte Killerbienen gehalten werden. Die aufgescheuchten Bienen fielen über die zum Teil schwer verletzten Bus-Passagiere her. Sechs Menschen starben - auch ein achtjähriges Mädchen ist unter den Toten.