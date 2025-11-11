"Bis(s) zu den Halswirbeln": Löwe fällt über Reiterin her und beißt ihr ins Genick
Tzaneen (Südafrika) - Es ist unvorstellbar schrecklich, was Naemi Boy (21) in Südafrika widerfahren ist. Als sie während ihres Volontariats als Teil einer Reit-Safari das Schlusslicht bildete, sprang plötzlich ein Löwe aus dem Gebüsch und ließ die junge Schwedin schwer verletzt zurück. Doch Naemi ist eine Kämpferin.
Laut einem Bericht der schwedischen Tageszeitung "Expressen" ritt die 21Jährige zusammen mit anderen Gästen einer Farm auf Pferden durch das südafrikanische Hinterland. Solche Pferde-Safaris sind beliebt bei Touristen.
Doch an jenem schicksalshaften Tag sollte Naemi diese Liebe zum Verhängnis werden. So muss zwangsläufig einer der Betreuer das "Schlusslicht" der Gruppe bilden, damit keiner der Besucher verloren geht. Dieses Amt musste Naemi an diesem Tag begleiten und gerade, als sie an einem größeren Gebüsch vorbeiritt, passierte es.
Ein junger Löwe, welcher offenbar schon die ganze Zeit auf der Lauer lag und nur auf den richtigen Moment wartete, griff plötzlich die junge Frau an und riss sie vom Pferd. Naemi fiel zu Boden und das Raubtier versenkte seine spitzen Reißzähne in den Nacken der Schwedin.
Glücklicherweise handelten Naemis Kollegen schnell und schafften es, das Tier zu vertreiben, noch bevor es der 21-Jährigen den Garaus machen konnte. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die nächste Hiobsbotschaft auf sie wartete.
Die Zähne des Löwen haben bei dem Biss zwei Halswirbel der 21-Jährigen zertrümmert und das darin liegende Rückenmark beschädigt.
Ein Video zeigt die Verletzungen der jungen Schwedin
Schlaganfall und Infektion lassen Wahrscheinlichkeit auf Überleben schwinden
In den nächsten Stunden erlitt sie zudem einen Schlaganfall, mit dessen Auswirkungen sie noch immer zu kämpfen hat. Seitdem kann sie auf ihrem linken Ohr nichts mehr hören. Die Bisswunde infizierte sich kurze Zeit später und beim Sturz von ihrem Ross brach sie sich zudem ihre Hand, welche operiert werden musste.
Es gab Zweifel, ob Naemi diese grauenhafte Attacke überleben würde, doch sie zeigte sich stark und hielt an ihrem Lebenswillen fest.
Stück für Stück kämpfte sich die 21-Jährige zurück ins Leben, sodass sie am vergangenen Freitag sogar den Rückflug in ihre Heimatstadt Malmö antreten konnte, wo sie weiterhin in einem Krankenhaus behandelt wird.
Die Ärzte dort zeigen sich zuversichtlich: "Man sagt, ich werde vollständig genesen. Wer kann das schon nach einem Löwenbiss von sich behaupten?", scherzt die junge Frau in einem Interview mit der Zeitung.
Naemi will zurück und durch Südafrika reiten
Nun steht in der Schwebe, ob sich die 21-Jährige einer weiteren OP - diesmal am Hals - unterziehen muss. Doch komme was wolle, Naemi hat einen sehnlichsten Wunsch: Sie möchte zurück nach Südafrika!
"Ich hatte so viel Spaß, bis das passierte. Viele halten mich für verrückt, aber ich habe vor, wieder aufs Pferd zu steigen und eine Pferde-Safari zu machen - nur eben nicht als Letzte in der Gruppe."
