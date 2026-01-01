"Gegenseitig niedergetrampelt": Tourist spricht über tödliche Schweizer Silvesternacht

Crans-Montana (Schweiz) - Nach dem Silvester-Horror im Schweizer Nobel-Skiort Crans-Montana mit Dutzenden Toten und rund 100 Schwerverletzten spricht nun ein Tourist über die verheerende Partynacht. Seinen Angaben zufolge brach Panik aus.

Ein Augenzeuge des tödlichen Feuers im schweizerischen Crans-Montana berichtet von dramatischen Szenen. © News5

Der Mann war mit mehreren Freunden verreist, die sich zum Zeitpunkt der Verpuffung in der Bar "Le Constellation" aufgehalten hatten, sagt er gegenüber "News5".

Eine Person aus der Gruppe habe das Feuer sofort bemerkt, sei nach draußen geflüchtet und habe die Türsteher informiert. "Die Bodyguards sind nach innen gegangen, und die Leute draußen in der Schlange haben gesehen, dass keine Sicherheit mehr da war und sind hineingegangen", schildert der Italiener.

Was folgte, war offenbar eine Kettenreaktion: "Dann haben sie [die Leute, Anm. d. Red.] das Feuer gesehen und sind alle wieder rausgerannt, aber dabei haben sie sich wohl gegenseitig niedergetrampelt", so der Augenzeuge weiter.

Die zwei Bar-Besucher Emma und Albane erzählen gegenüber dem Sender "BFMTV" von schreienden Menschen. "Jemand schlug ein Fenster ein, damit die Leute rauskamen." Laut der Französinnen ging die Tragödie von einer Geburtstagskerze aus, die Kellnerinnen auf eine Champagnerflasche gestellt hatten. Der Generalstaatsanwalt des Kantons Wallis sprach diesbezüglich von einer "bevorzugten Theorie", jedoch ohne weitere Details zu nennen.