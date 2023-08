27.08.2023 07:05 1.978 Paar stirbt einen Tag vor seiner Hochzeit bei tragischem Unfall

In Polen wurde ein Lkw-Fahrer wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Er war an einem Unfall beteiligt, bei dem ein junges Paar am Tag vor seiner Hochzeit starb.

Von Simone Bischof

Ostrów Wielkopolski (Polen) - Es sollte der schönste Tag in ihrem Leben werden, doch den erlebte ein junges Paar aus Polen nicht mehr. Es starb bei einem tragischen Unfall - einen Tag vor der Hochzeit. Nun wurde ein Lkw-Fahrer verurteilt. In Polen starb ein Paar am Tag vor seiner Hochzeit. (Symbolbild) © 123rf.com/liudmilachernetska Das Unglück passierte am 31. August 2021 in Ostrów Wielkopolski (deutsch: Ostrowo), Woiwodschaft Großpolen. Das Auto des verlobten Paares kam dabei teilweise von der Straße ab, in diesem Moment prallte ein Lastwagen seitlich gegen den Wagen. Die beiden Insassen - ein 32-jähriger Mann und eine 26-jährige Frau - starben noch an der Unfallstelle. Wie das polnische Nachrichtenportal Polsat News berichtet, wurde der Trucker am Freitag vom Bezirksgericht Ostrów Wielkopolski wegen fahrlässiger Tötung zu einem Jahr und vier Monaten Haft verurteilt. Unglück Waggon beim Teekochen abgefackelt: Mindestens neun Tote! Außerdem bekam der 48-Jährige ein zweijähriges Fahrverbot. Darüber hinaus muss er den Familien der Opfer jeweils 5000 Złoty (1120 Euro) Schmerzensgeld zahlen und die Prozesskosten tragen. Das Urteil ist noch nicht rechtsgültig.

