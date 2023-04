Pinkelnder Mann wird durch Kuh getötet, die nach Zug-Zusammenstoß 30 Meter durch die Luft flog

Rajasthan - Es ist der wohl einer der kuriosesten, aber nicht minder tragischen, Tode aller Zeiten: Im nordwestindischen Bundesstaat Rajasthan ist ein Mann (†82) gestorben, während er auf die Bahngleise urinierte. Die Todesursache? Heranfliegende Körperteile einer vom Zug in die Luft geschleuderten Kuh.

Die abstruse Situation spielte sich offenbar so schnell ab, dass Sharma keine Zeit mehr hatte, zu reagieren und sich vor den heranfliegenden Kuh-Teilen in Sicherheit zu bringen.

Laut Verwandten von Sharma war das Tier zuvor von einem "Vande Bharat Express"-Zug erfasst worden. Bilder zeigen den dadurch entstandenen Schaden an der 160 km/h fahrenden Bahn.

Wie India Today berichtete, wurde der frühere Elektriker am Mittwoch von einer 30 Meter durch die Luft fliegenden Kuh erschlagen. Demnach sei der Mann noch an Ort und Stelle verstorben.

Shivdayal Sharma soll sich in der vergangenen Woche über dem Schienenbett nahe der Stadt Alwar erleichtert haben, als sein Leben nach 82 Jahren plötzlich ein jähes Ende fand.

Dass Kühe von Zügen erfasst werden, ist in Indien keine Seltenheit. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen auf den Gleisen. So krachte beispielsweise der "Vande Bharat Superfast Express"-Zug im vergangenen Herbst direkt am Tag seiner ersten Fahrt mit Rindern zusammen. Dasselbe wiederholte sich einen Tag später.

Eisenbahnminister Ashwini Vaishnav, bezeichnete Zug-Kollisionen mit Rindern als unvermeidlich. Das sei sogar bei der Konstruktion der "Vande Bharat"-Züge mit halbhoher Geschwindigkeit berücksichtigt worden.

Verschiedenen Angaben zufolge gibt es in Indien zwischen 300 und 600 Millionen Rinder. Zum Vergleich: In Deutschland wurden 2022 laut Statista rund 11 Millionen Rinder gehalten.