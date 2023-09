Probleme in 38 Meter Tiefe! 55-Jähriger stirbt nach Tauchgang

Traunkirchen - Ein 55-jähriger Deutscher ist in Oberösterreich nach seinem Tauchgang im Traunsee gestorben.

Im Traunsee kam es beim Tauchen zu fatalen Problemen. Ein 55-Jähriger starb. © 123RF/nickzas

Wie die Polizei am heutigen Samstag mitteilte, klagte der Mann am Freitag gegen 15.15 Uhr während seines Tauchgangs über Probleme.

In einer Tiefe von 38 Metern gab der 55-Jährige seinem Tauchguide zu verstehen, dass etwas nicht stimmte. Daraufhin kam es zu einem Notaufstieg, so die Beamten in ihrer Mitteilung.

"An der Wasseroberfläche kollabierte der 55-Jährige", hieß es weiter.

Mehrere Ersthelfer zogen den Taucher aus dem Traunsee. Doch es gab keine Hoffnung mehr: Reanimationsversuche der Ersthelfer blieben erfolglos. Auch ein sofort alarmierter Notarzt konnte nichts mehr für den Mann tun.