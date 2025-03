Rätsel um tote Urlauberinnen: Ermittler präsentieren dramatische Erkenntnisse

San Pedro (Belize) - Es ist eine fürchterliche Tragödie. Als Ende Februar drei junge Touristinnen tot in einem Hotelzimmer in Belize aufgefunden wurden, standen die Ermittler vor einem Rätsel. Nun gibt es eine schreckliche Gewissheit.

"Wir alle sind am Boden zerstört", sagte eine gute Freundin der Verstorbenen zum Sender WHDH. "Das ist etwas, was wir in einer Million Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Sie sind noch so jung. Sie hatten noch so viel Leben vor sich."

Wie das Todesgas ausströmen konnte, ist noch völlig unklar. Kohlenmonoxid entsteht für gewöhnlich bei der unvollständigen Verbrennung organischer Stoffe, wie etwa Holz, Kohle oder Erdgas. Bei unsachgemäßer Installation können auch Kaminöfen, Gasthermen oder Heizungen zur tödlichen Gefahr werden.

Das Hotel Royal Kahal Beach Resort, wo das Unglück passierte, ist ohne Angabe von Gründen geschlossen, Buchungen sind aber nach wie vor möglich. Die drei viel zu früh gestorbenen Frauen sollen in den nächsten Tagen gemäß islamischem Ritus in ihrer Heimat im US-Bundesstaat Massachusetts beigesetzt werden.