Rodeo-Horror: Stier springt über Schutzzaun und greift Zuschauer an - vier Personen verletzt

Bend (USA) - Bange Sekunden bei einem Rodeo-Turnier in den USA . Ein gereizter Stier überwand während des Events den Schutzzaun zu den Zuschauerrängen und lief wild umher. Vier Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Wenige Minuten später brachten professionelle Wrangler und das Stadion-Personal die Lage in den Griff. Party Bus wurde mit einem Lasso eingefangen und fortgetrieben.

Der Aggro-Stier nahm mehrere Menschen auf die Hörner, zerstörte Imbissbuden, riss Mülltonnen um. Panische Zuschauer versuchten derweil, sich in Sicherheit zu bringen, einige versteckten sich unter der Tribüne.

Das traditionelle "Sisters Rodeo" in Oregon wurde am Sonntag von einem schlimmen Vorfall überschattet. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer, berichtet der Sender NBC .

Eine Frau nimmt der Aggro-Stier auf die Hörner, dann stürmt er auf sein nächstes Opfer zu. © Montage: Instagram/mortgagedudes

Mehrere Zuschauer haben den Vorfall dokumentiert.

So ist auf einem Video zu sehen, wie der Bulle im Gastrobereich des Stadions sich einer Gruppe nähert: Party Bus erwischt eine Frau in rotem Oberteil, nimmt sie auf die Hörner und schleudert sie umher. Dann kracht das Tier auf einen Tisch und stürmt dann auf eine andere Frau zu - die sich in letzter Sekunde mit einem Sprung zur Seite retten kann. Männer mit Cowboyhüten rennen hinterher.

Angaben der Organisatoren zufolge blieb der Stier unverletzt. Mehrere Hundert Menschen hielten sich zum Zeitpunkt des Unglücks in der Arena auf.

Es sei das erste Mal seit 1940, dass bei einem Rodeo-Wettbewerb etwas Derartiges passiert ist, berichtete NBC.