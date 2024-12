Schauspielerin (†24) genießt Urlaub auf Trauminsel: Wenig später ist sie tot!

Weiteres erschütterndes Filmmaterial zeigt, wie sie in den schäumenden Wellen um ihr Leben kämpfte. Doch vergebens. Ihre Leiche wurde am vergangenen Wochenende etwa 1,5 Kilometer vom Lad-Ko-Aussichtspunkt gefunden.

Kurz vor ihrem tragischen Schicksal habe Kamilla in den sozialen Medien noch von der beliebten Touristeninsel Koh Samui geschwärmt, besonders von dem verhängnisvollen Aussichtspunkt: "Ich liebe Samui so sehr. Aber dieser Ort, dieser felsige Strand, ist das Beste, was ich je in meinen Leben gesehen habe", wurde sie von The Mirror zitiert.

Gemeinsam mit ihrem Freund hatte sie auf der zweitgrößten thailändischen Insel ihren Urlaub verbracht. Sie sei dort sehr glücklich gewesen und habe die Insel als "den besten Ort auf Erden" bezeichnet.

Eine thailändische Behörde mahnte derweil, äußerste Vorsicht walten zu lassen und felsige Küstengebiete bei hohen Wellen zu meiden.