Schlimmes Unglück in Pirna: Mädchen (12) stürzt von Parkhaus

Pirna - Ein schlimmes Unglück hat sich in Pirna zugetragen. Ein zwölfjähriges Mädchen stürzte von einem Parkhaus mehrere Meter in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu.

Das Unglück passierte im Parkhaus auf der Königssteiner Straße. © Marko Förster

Auf TAG24-Nachfrage bestätigte die Polizei den Unfall. Es lagen keine lebensbedrohliche Verletzung vor, hieß es.



Zum genauen Unfallhergang konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

Fest steht, dass ein erster Notruf die Einsatzkräfte gegen 19.35 Uhr am Samstagabend erreichte. Vor Ort, am Parkhaus an der Königsteiner Straße, habe man neben der schwer verletzten Zwölfjährigen mehrere Personen angetroffen, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Das Mädchen kam sofort ins Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.