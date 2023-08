13.08.2023 22:27 Schock in Hafenstadt: Mann kommt bei Bootsreperatur ums Leben!

Ein Mann aus Deutschland ist am Sonntagabend in einem Hafenort in Dänemark ums Leben gekommen.

Hou (Dänemark) - Ein Mann aus Deutschland ist in einem Hafenort in Dänemark ums Leben gekommen. Der Deutsche starb, als er gerade dabei gewesen war, etwas unter einem Boot zu reparieren. (Symbolbild) © 123rf/purplequeue Er habe am Sonntagabend im nordjütländischen Hou aus ungeklärter Ursache unter einem Boot festgesteckt, sagte der zuständige Dienstleiter der Polizei der Nachrichtenagentur Ritzau. Einsatzkräfte hätten ihn aus dem Wasser gezogen und Erste Hilfe geleistet, er sei jedoch später im Universitätskrankenhaus in Aalborg für tot erklärt worden. Der Deutsche war demnach zum Unglückszeitpunkt gerade dabei gewesen, etwas unter dem Boot zu reparieren. Unglück Wohnhaus liegt nach Gasexplosion in Trümmern: Zwei Schwerverletzte Wie genau das Unglück dann passierte, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Es könne auch sein, dass ihm unter Wasser unwohl geworden sei, sagte der Dienstleiter. Hou ist eine Ortschaft am Kattegat, dem Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden. Im Sommer ist der Ort bei Touristen beliebt.

