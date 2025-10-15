Nach Pilzsuche spurlos verschwunden: Rentner enthauptet aufgefunden

Präfektur Iwate (Japan) - Ein Senior (71) verschwand beim Pilzesuchen in Japan spurlos - kurz darauf wurde seine Leiche schwer zugerichtet entdeckt.

Der 71-jährige Fujiwara Yoyoshi war zum Pilzesammeln aufgebrochen und kehrte nicht zurück. (Symbolbild) © 123RF/malleo

Wie das japanische Nachrichtenportal TBS NEWS DIG berichtet, war der 71-jährige Fujiwara Yoyoshi am Donnerstag alleine zum Pilzesammeln aufgebrochen, kehrte jedoch nicht mehr zurück.

Nachdem er als vermisst gemeldet worden war, leitete die Polizei eine großangelegte Suchaktion ein. Am nächsten Morgen fanden Einsatzkräfte schließlich seine Leiche - in einem Zustand, der selbst erfahrene Ermittler erschütterte.

Im Wald von Shizukuishi-cho wurde der Mann enthauptet und mit entsetzlichen Kratzspuren am Körper aufgefunden. Das lasse darauf schließen, dass er Opfer eines brutalen Raubtierangriffs wurde, heißt es in dem Bericht.

Erste Untersuchungen ergaben schließlich, dass Fujiwara von einem Bären angegriffen wurde.