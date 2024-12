Schockmoment: Zwei Tote nach Baumsturz in Touristenattraktion

Bali - In einer beliebten Touristenattraktion auf Bali ereignete sich ein tragisches Unglück: Ein Baum stürzte um und riss zwei Menschen in den Tod.

Am heutigen Dienstag ist ein Baum im Affenwald umgestürzt. © Screenshots/X/@gunasatwam

Der schreckliche Unfall ereignete sich am heutigen Dienstagmittag in einem Affenwald in Ubud.

Berichten zufolge kamen dabei zwei Menschen, einer aus Frankreich und einer aus Südkorea, ums Leben, als sie von dem umstürzenden Baum getroffen wurden.

Wie die New York Post berichtete, handelt es sich bei dem Unglücksort um ein Schutzgebiet und einen beliebten Ort auf der Insel, an dem Touristen Affen aus nächster Nähe beobachten können.

Das tragische Ereignis wurde von einer Überwachungskamera aufgezeichnet, und Bilder davon landeten schnell auf der Plattform X. Die Aufnahmen zeigen verängstigte Touristen, die eilig davonrennen.