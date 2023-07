Schwere Unwetter sorgen für Zerstörung: Pfadfinderin (†16) von Baum erschlagen

Starke Orkanböen sowie schwerer Hagelschauer und Regenfälle sorgten in Italien für umgestürzte Bäume, blockierten Straßen und beschädigten Häuser. © Claudio Furlan/LaPresse/AP/dpa

Besonders die Metropole Mailand sowie große Teile der Lombardei waren betroffen. Es kam zu starken Sturmböen sowie schweren Hagelschauern und Regenfällen. Fotos zeigten umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten oder auf Autos lagen, beschädigte Häuser und auf dem Boden zerstreute Dachziegel.

Eine 16-Jährige starb, nachdem sie in einem Pfadfinderlager in Cedegolo in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde, wie die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag berichtete.

Der Regen sei zwar in Mailand kurz, aber sehr intensiv gewesen, meldete Ansa weiter.

Der starke Wind sowie Hagelkörner teils so groß wie Tennisbälle kamen erschwerend hinzu.