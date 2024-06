Schweres Seilbahn-Unglück erschüttert Großstadt: Ein Fahrgast tot, viele weitere schwer verletzt

Die Seilbahn gehört für viele Einwohner der knapp 2,5 Millionen zählenden Metropole einfach dazu. © 123rf/anzee

Nach ersten Informationen kam es zum Unglück, als zwei Gondeln sich aus noch zu klärender Sache in im Bahnhof leicht berührten. In der Folge geriet die dahinter schwebende Unglücksgondel offenbar derart in Schwingung, dass sich die Halterung am Kabel löste. Das Stahlseil selbst sei in einwandfreien Zustand.

Nach Angaben der Betreibergesellschaft handelt es sich um den ersten schweren Unfall in der 29-jährigen Geschichte des Seilbahnnetzes in Medellín.

Die betroffene Linie wurde 2004 eröffnet und verbindet den nordöstlichen Stadtteil Santo Domingo mit dem U-Bahn-Knotenpunkt Avecedo. Vergleichbare Systeme finden sich in mehreren Städten Südamerikas.

Der genaue Unfallhergang soll nun ermittelt werden.