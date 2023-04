Sechsfache Mutter beerdigt toten Ehemann, Stunden später stirbt auch sie

Wisconsin (USA) - Es ist ein Schicksal, das an Tragik kaum zu überbieten ist: Eine Familie trauert um ihren geliebten Ehemann und Vater, der einem Krebsleiden zum Opfer gefallen war. Am Tag der Beerdigung geschieht dann das Unfassbare – die Mutter stirbt bei einem Unfall , die sechs Kinder sind nun Waisen.

Sara und Louis Nowak waren einst ein glückliches Paar, doch jetzt sind beide tot. © Screenshot/Facebook/Sara Nowak

Auf einem Foto, dass eine Bekannte der Familie auf der Spendenseite Gofundme veröffentlicht hat, ist ein glückliches Paar zu sehen. Es zeigt Sara und Louis Nowak, die sich in den Armen halten und ganz offensichtlich richtig glücklich sind. Doch das Glück ihrer Ehe sollte nur sechs Jahre andauern...

Als sie und ihre sechs Kinder im vergangenen Jahr erfahren, dass Louis an einem besonders aggressiven Krebs erkrankt ist, beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Ein Kampf, den der Familienvater am 19. März dieses Jahres verliert, wie unter anderem die britische Tageszeitung Mirror berichtet.

Von jetzt auf gleich müssen Sara und ihr Nachwuchs ohne das geliebte Familienoberhaupt zurechtkommen.

Am wohl schlimmsten Tag nach seinem Tod, dem Tag der Beerdigung am 1. April, passiert dann jedoch das tragische Unglück, das die Familie vollends auseinander reißen soll. Sara verunglückt in der Kleinstadt Palmyra bei einem Verkehrsunfall tödlich.

Der Fahrer des Wagens, in dem sie den Angaben nach als Beifahrerin gesessen haben soll, verliert aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle – das Auto rast in einen Graben und kippt um.

Dabei soll eine Person aus dem Auto herausgeschleudert worden sein. Ob es sich dabei um Sara handelt und wer der Fahrer des Wagens ist, ist unbekannt, doch beide sterben bei dem Crash.