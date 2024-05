Schrecklicher Unfall: Zweijähriger stirbt in Hüpfburg

Arizona - Bei einem tragischen Unfall im US-Bundesstaat Arizona starb ein zweijähriges Kind, nachdem es in einer Hüpfburg gespielt hatte.

Das Kleinkind wurde rasch in ein Krankenhaus gebracht und wenig später aufgrund der vielen Verletzungen für tot erklärt. Ein zweites Kind wurde ebenfalls verletzt, überlebte den Vorfall allerdings.

Gegen 17 Uhr riss eine Windböe die Spielburg in die Luft, inklusive der Kinder, die sich darin befanden. Wenige Sekunden später stürzte diese auf einem Nachbargrundstück ab.

Am Samstagnachmittag spielte der kleine Bodhi (2) mit seinen Freunden auf einer Hüpfburg, berichtet FOX11 .

Beim toten Zweijährigen handelt es sich um den Sohn eines Feuerwehrmanns aus Phoenix. Auf Instagram teilte die zugehörige Feuerwehrstation ein emotionales Posting.

"Karl und Cristy sind seit vielen Jahren ein fester Bestandteil der Firehouse 25 Familie (...) Neben der unvorstellbaren Hölle, die sie in den letzten zwei Tagen durchgemacht haben, erwarten Karl und Cristy Ende Mai ein Kind", so die Feuerwehr in dem Instagram-Beitrag.