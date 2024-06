Sechs Hunde fallen über kleines Mädchen (6) her: Verstörte Mutter hält ihre Tochter für tot

Sechs American Bully XL waren über das Mädchen (6) hergefallen. (Symbolbild) © 123rf/jordano2000

Im März 2023 geschah das Unglück. Jade, ihr Mann Lee (36), ihre ältere Tochter Lara (10) und Amelia waren gerade erst nach Carrington gezogen, weil sie dachten, es sei der perfekte Ort für eine Familie.

Als die Hunde Amelia angriffen, war Mutter Jade mit ihrer Tochter Bonnie im achten Monat schwanger. Über den Horror, ihr Mädchen blutend und mit Wunden übersät auf der Straße zu sehen, sagte sie: "Amelia reagierte weder auf mich noch auf Lara. Sie gab keinen Laut von sich und ich glaube, sie war immer wieder bewusstlos."

Und weiter: "Sie sagte schließlich ganz leise: 'Nein, hört auf.' So schrecklich es klingt, es war das Beste, was ich damals gehört habe. Denn ich wusste, dass sie am Leben war."

Die Familie raste mit dem schwer verletzten Kind ins Krankenhaus. "Sie brachten sie sofort in die Notaufnahme. Sie schnitten ihr die Kleider vom Leib und da sahen wir, wie schrecklich und grauenhaft ihre Verletzungen waren", sagte Jade.