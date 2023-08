Stundenlanger Horror! Teenager bis zum Hals im Schlamm versunken

Łęczyca (Polen) - Polizisten aus Łęczyca, Woiwodschaft Łódź in Polen, suchten stundenlang nach einem vermissten Teenager. Er wurde schließlich in einem Sumpfgebiet in einem tiefen Graben gefunden. Der 15-Jährige steckte bis zum Hals im Schlamm, aus dem er nicht mehr herauskam.