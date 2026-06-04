Sturz aus 14 Metern Höhe: Kleinkind in Rastatt lebensgefährlich verletzt

Rastatt - Ein 18 Monate altes Kleinkind ist aus 14 Metern Höhe aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Rastatt gestürzt und dabei lebensgefährlich verletzt worden.

Für den Rettungseinsatz am Montag wurde ein Hubschrauber angefordert. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Ein Rettungshubschrauber habe das Kind am Montag in eine Karlsruher Klinik geflogen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

Warum das Kleinkind aus dem Fenster fiel, sei bislang nicht bekannt. Den Angaben einer Polizeisprecherin zufolge könnte es sich um ein Unglück gehandelt haben.

Die Eltern des Kindes seien zum Unfallzeitpunkt vor Ort gewesen.