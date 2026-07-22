Mädchen verliert seine gesamte Familie nach Familienausflug

Bicknell (USA) - Es sollte ein unvergesslicher Familienausflug im US-Bundesstaat Utah werden - doch der Trip endete in einer Tragödie. Ein Mädchen verlor dabei seine gesamte Familie.

Lydia (l.) ist die Einzige, die überlebte, da sie nicht an der Wanderung teilnahm. © Facebook/Screenshot/Katrina Gubler Long

Wie New York Post berichtet, war ein Ehepaar am Freitag gemeinsam mit seinen drei Söhnen zu einer Wanderung durch eine Schlucht nahe der Ortschaft Bicknell im US-Bundesstaat Utah aufgebrochen, als sich das Unglück ereignete.

Während der Wanderung zogen heftige Gewitter und Starkregen über das Gebiet. Innerhalb kürzester Zeit wurde das Wasser immer mehr und schoss als Sturzflut durch die enge Schlucht. Die Familie wurde von den Fluten überrascht.

Als die fünf nicht von ihrer Tour zurückkehrten, wurden sie als vermisst gemeldet. Daraufhin starteten die Behörden eine groß angelegte Suchaktion.

Wenig später machten Einsatzkräfte die traurige Entdeckung: Alle fünf Familienmitglieder waren tot. Keiner von ihnen hatte die Sturzflut überlebt.

Nahezu die gesamte Familie wurde ausgelöscht. Nur Tochter Lydia, die an der Wanderung nicht teilgenommen hatte, blieb übrig.