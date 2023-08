23.08.2023 14:28 Tochter sieht Badehaube ihrer Mutter auf See treiben: Jede Hilfe kommt zu spät

Eine Frau ist in einem Badesee in Eichenau in Oberbayern untergegangen und gestorben.

Von Benedikt Zinsmeister

Eichenau - Eine 83 Jahre alte Frau ist beim Schwimmen in einem Badesee in Oberbayern untergegangen. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die 83-Jährige tun. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, alarmierte die Tochter der Frau um kurz nach 18 Uhr am Dienstag die Rettungskräfte, nachdem sie nur noch die Badehaube ihrer Mutter auf der Seeoberfläche treiben gesehen hatte. Gegen 19.15 Uhr entdeckten Taucher in der Mitte des Sees in Eichenau (Landkreis Fürstenfeldbruck) auf dem Grund die leblose 83-Jährige. Für sie kam jede Hilfe zu spät. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

