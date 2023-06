Tödliche Mutprobe: Teenager (18) springt von Schiff in Haifisch-Gewässer

In dem unscharfen Clip ist zu sehen, wie Cameron nicht zur Boje, sondern orientierungslos in die entgegengesetzte Richtung schwimmt. Auch ein weißes Objekt ist zu sehen, von dem viele glauben, dass es sich um einen Hai handelt.

Wie die New York Post und zahlreiche weitere US-Medien berichten, sprang Cameron jedoch am Abend des 24. Mai unvermittelt von Bord - mutmaßlich aufgrund einer Mutprobe.

Cameron zusammen mit seiner Freundin Virginia wenige Wochen vor dem Unglück. © Instagram/_virginiamoore

Die US-Küstenwache und die örtlichen Behörden der Bahamas suchten tagelang nach Cameron, bevor sie ihre Suche vergangene Woche einstellten. Insgesamt wurde ein Gebiet von mehr als 325 Quadratmeilen abgesucht.

Ob der junge US-Amerikaner ertrunken ist oder tatsächlich von einem Hai erwischt wurde, ist unklar. Dass er noch am Leben ist, gilt als äußerst unwahrscheinlich. Mehr als 10 Millionen Menschen haben inzwischen das virale Video gesehen.

"Wir sprechen der Familie und den Freunden von Cameron Robbins unser aufrichtiges Beileid aus", sagte Matthew Spado, Verbindungsoffizier der Küstenwache auf den Bahamas.

Cameron war ein hervorragender Baseballspieler und sportlich sehr aktiv. Am 21. Mai machte er seinen Abschluss an der University Laboratory High School in Louisiana. Wenige Tage später kam es zu dem tragischen Unglück nördlich von Nassau.

In Gedenken an den 18-jährigen Jugendlichen findet am Sonntagnachmittag ein Gottesdienst in Baton Rouge statt. Auf GoFundMe wurde eine Spendenseite eingerichtet, bei der schon weit über 10.000 US-Dollar zusammenkamen.