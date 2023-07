Tödlicher Unfall bei Bauarbeiten: Mann von Baggerschaufel erschlagen

Gunzenhausen - In Mittelfranken hat sich ein tödliches Unglück ereignet. Ein 79-Jähriger kam dabei ums Leben.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für den Mann (†79) tun. Er verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann am Samstagmorgen gegen 7.45 Uhr an Bauarbeiten auf einem Grundstück im Gunzenhausener Gemeindeteil Mooskorb (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) beteiligt.

Dabei geriet er in den Schwenkbereich eines Kleinbaggers und wurde von der Schaufel am Kopf getroffen.

Der Senior erlitt so schwere Verletzungen am Kopf, dass er noch an der Unfallstelle starb.