Tödlicher Unfall bei Sportevent: Fallschirmspringer trifft Mann am Kopf

Kjeller - Tragödie b ei den "Kjeller Flydagen 2023": Am Sonntag, dem 18. Juni, setzte ein Fallschirmspringer im norwegischen Ort Kjeller (nahe Oslo) gerade zur Landung an.

Ein Fallschirmspringer traf beim Landen einen Mann am Kopf, der später im Krankenhaus verstarb. (Symbolbild) © 123RF/sindret

Der Sportler traf jedoch bei dem geplanten Manöver einen am Boden stehenden älteren Mann am Kopf!

Wie VG berichtet, stand das Mitglied des Fallschirmspringervereins in einem abgesperrten Bereich, als das Unglück geschah.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Schwerverwundete in das angrenzende Krankenhaus in Ullevål geliefert, am gestrigen Montag erlag der Mann jedoch seinen Verletzungen.

Zur weiteren Aufklärung wurde bereits eine Autopsie des Verstorbenen veranlasst.

Laut Knut Lien, dem Leiter der Abteilung Fallschirmspringen beim norwegischen Luftsportverband, kommen solche Unfälle nur selten vor:

"Es ist das erste Mal, dass ich in Norwegen von einem Unfall dieser Art höre", sagte Lien.