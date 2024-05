07.05.2024 13:10 9.907 Gurt löst sich! 41-Jährige stürzt bei Luftseilfahrt 50 Meter in die Tiefe und stirbt

Tödliches Unglück in der italienischen Ortschaft Bema! Am Sonntag stürzte eine Frau (†41) während einer Luftseilfahrt rund 50 Meter in den Wald.

Von Karolin Wiltgrupp

Bema (Italien) - Tödliches Unglück in der italienischen Ortschaft Bema! Am Sonntag stürzte eine Frau (†41) während einer Luftseilfahrt rund 50 Meter in den Wald. Während einer Luftseilfahrt "fliegt" man für wenige Minuten durch die Luft. (Symbolbild) © ammit/123rf Wie "Corriere della Sera" berichtet, soll sich der tragische Unfall in der Luftseilsportanlage "Fly Emotion" in der Nähe des Comer Sees in den norditalienischen Alpen ereignet haben. Die ausländische Frau, die schon eine Weile in Italien gelebt haben soll, sei mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde auf den Waldboden gestürzt. Derzeit wird vermutet, dass die 41-Jährige aus dem Gurt gerutscht war und deshalb in die Tiefe stürzte. Es sei jedoch noch unklar, ob ein Materialfehler oder eine fehlerhafte Befestigung schuld an dem Unglück war. Möglich sei auch, dass die Frau den Gurt selbst löste. Unglück Schlittenfahrt im Frühsommer endet für Suff-Rodler im Krankenhaus Matteo Sanguineti, Geschäftsführer von "Fly Emotion", zeigte sich entsetzt: "Im Moment kann ich nur sagen, dass ich schockiert, ungläubig und untröstlich bin über das, was passiert ist. Das ist eine große Tragödie." Die Luftseilbahnanlage von "Fly Emotion" sei bei Touristen und Einheimischen immer sehr beliebt gewesen. Das Stahlseil ist 230 Meter lang und verbindet die Gemeinde Bema mit dem Ort Albaredo. Die Fahrt dauert rund eineinhalb Minuten. Am Ziel werden Fahrgäste mittels eines Bremssystems "sanft und sicher" abgebremst, heißt es auf der Webseite.

Titelfoto: ammit/123rf