Tödliches Ballonunglück: Passagier (†28) schreibt noch letzte SMS, dann stirbt er

Eloy (Arizona/USA) - Tragisch! Bei einem Unglück mit einem Heißluftballon sind in den USA vier Menschen gestorben. In den Sekunden vor seinem Tod schrieb Passagier Chayton Wiescholek (†28) noch eine letzte SMS an seine Freundin, die kurz zuvor mit einem Fallschirm vom Unglücks-Ballon sprang.

Kinsey und Chayton (†28) wurden durch ein schreckliches Unglück getrennt. Die Leidenschaft zum Fallschirmspringen führte die beiden zusammen. © Facebook/Chayton Wiescholek

"Auf Wiedersehen, das wird nicht gut werden, ich liebe dich", schrieb Chayton Wiescholek noch an seine große Liebe Kinsey, dann fiel der Heißluftballon wie ein Stein vom Himmel.

Von den fünf Menschen an Bord überlebten vier das Unglück nicht, eine junge Frau (23) kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Das berichtete die Zeitung "Daily Mail".

Was bisher bekannt ist: Am vergangenen Sonntag sollte Ballon-Pilot Cornelius van der Walt (†37) eine Gruppe von acht Fallschirmspringern über dem Ort Eloy (US-Bundestaat Arizona) auf Sprunghöhe bringen. Vier Passagiere waren mit an Bord - darunter auch Chayton, der an diesem Tag seine Freundin Kinsey Taylor begleitete, die einen Solo-Sprung aus dem Ballon wagte. Minuten, nachdem die Fallschirmspringer den Ballon sicher verlassen hatten, geschah es.

Einem Augenzeugen zufolge fiel der Ballon wie ein Stein vom Himmel, die Hülle formlos, die Luft entwichen. Das Fluggerät stürzte ungebremst auf ein Feld, ein Feuerball bildete sich.