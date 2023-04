Schreckliche Tragödie bei Ballonfahrt: Korb geht in Flammen auf - Ehepaar stirbt, Tochter springt

Teotihuacán (Mexiko) - Es sollte wohl ein schöner Familien-Ausflug werden, doch der Tag endete in einer schrecklichen Tragödie. Ein Ehepaar starb, nachdem ihr Heißluftballon in Flammen aufgegangen war. Die gemeinsame Tochter konnte sich in letzter Sekunde mit einem Sprung in die Tiefe retten.